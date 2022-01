Coalitiepartijen VVD en D66 zijn in de Tweede Kamer in botsing gekomen over het terughalen van IS-vrouwen en hun kinderen uit Syrië. Hanneke van der Werf (D66) vroeg het kabinet om te kijken of met andere landen geprobeerd kan worden om ze te repatriëren. Dat schoot VVD’er Ingrid Michon-Derkzen in het verkeerde keelgat.