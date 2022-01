Stichting NICE, die landelijke cijfers bijhoudt over coronapatiënten in de ziekenhuizen, maakt voortaan onderscheid tussen patiënten die vanwege Covid-19 zijn opgenomen en patiënten die positief testen op corona, maar om een andere reden in het ziekenhuis liggen. De stichting laat weten dat ziekenhuizen en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid (RIVM) hierom hadden gevraagd.