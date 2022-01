CDA’er Mona Keijzer blijft voorlopig even weg uit de politiek. „Ik wil nu wat anders”, zegt ze in een interview met dagblad Trouw. De oud-staatssecretaris besloot eerder niet terug te keren in de Tweede Kamer en ziet nu ook geen rol voor zich weggelegd als burgemeester. Het bedrijfsleven „is wel een optie”.