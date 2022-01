Een gedachte-experiment. Stel dat een vliegtuigje in de Burj Khalifa zou vliegen, de hoogste toren ter wereld in Dubai. Stel dat drones tegelijkertijd aanvallen uitvoeren op de luchthavens van Dubai en Abu Dhabi, en dat er een paar bommen tot ontploffing worden gebracht bij de hoofdkantoren van grote internationale bedrijven in die steden. Wat gebeurt er dan?