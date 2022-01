Een illegaal feest in een politiebureau in aanbouw in de Amsterdamse wijk Zeeburg is in de nacht van vrijdag op zaterdag beëindigd door de politie. Dat bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van AT5 en NH Nieuws. De politie hield op het feest aan de Atje Keulen-Deelstrastraat twee Amsterdammers van 19 en 20 jaar oud aan voor vernielingen.