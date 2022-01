”Van dit huis naar het Witte Huis, met de hulp van God”, staat er op een klein bordje voor een grijs houten huis op nummer 2446 aan de North Washington Avenue in Scranton, in het noordoosten van Pennsylvania. Ondertekend door ”Joe Biden, 3 november 2020”. Die dag won de beroemdste inwoner van Scranton de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Biden woonde deze week precies één jaar in het Witte Huis.