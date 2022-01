Eerlijk gezegd wilde ik het moment stil voorbij laten gaan. Ruim een jaar geleden schreef ik in mijn column over de app Ommetje van de Hersenstichting en startte ik een team, dat binnen no time duizend deelnemers had en daarmee vol zat. Een paar dagen later startte ik daarom een nieuw team en schreef ik iets stoers over eerste willen worden.