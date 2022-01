KHN teleurgesteld dat Rutte de horeca geen duidelijkheid geeft

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) is teleurgesteld dat er voor het weekeinde geen duidelijkheid is gekomen over versoepelingen van de coronamaatregelen. Premier Mark Rutte wilde tijdens de persconferentie na de ministerraad alleen zeggen dat hij „gematigd optimistisch” is dat het kabinet dinsdag versoepelingen kan aankondigen. Daarbij wordt als eerst gekeken naar sectoren die hun deuren nog gesloten moeten houden, zoals de horeca en de cultuursector.