Staalproducent ArcelorMittal en verlichtingsconcern Signify waren vrijdag de grootste verliezers in een donkerrode Amsterdamse AEX-index. Rentevrees blijft de beurzen in zijn greep houden. Beleggers maken zich zorgen over snellere renteverhogingen door de Amerikaanse centrale bank om de hard oplopende inflatie de kop in te drukken. Hogere rentes zijn over het algemeen ongunstig voor risicovollere beleggingen als aandelen.