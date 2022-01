De stichting KUKB, die volgens haar website opkomt voor slachtoffers van Nederlands kolonialisme, doet aangifte van discriminatie en groepsbelediging tegen het Rijksmuseum in Amsterdam, museumdirecteur Taco Dibbits en curator Harm Stevens. Aanleiding is het gebruik van de term ‘bersiap’ in de tentoonstelling ‘Revolusi!’ over de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd. Volgens de stichting is deze term racistisch en stigmatiserend.