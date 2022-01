De staatsschulden van de eurolanden zijn licht gedaald, maar waren aan het einde van het derde kwartaal van 2021 nog altijd torenhoog. Het totaal aan schulden in de eurozone was even hoog als 97,9 procent van de omvang van de economie, meldt het Europese statistiekbureau Eurostat. Overheden moesten veel geld bijlenen om alle economische steunmaatregelen te bekostigen na de uitbraak van de coronapandemie.