De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag weer in het rood gesloten, waarmee de flinke koersverliezen van deze week een vervolg kregen. Eerder op de dag waren juist nog plussen te zien, maar de zorgen over een snellere renteverhoging door de Amerikaanse centrale bank om de hoge inflatie te beteugelen, staken opnieuw de kop op onder beleggers op Wall Street.