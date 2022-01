Franse regering versoepelt coronamaatregelen vanaf 2 februari

De Franse regering heeft donderdag een plan gepresenteerd om geleidelijk de recent opgelegde coronabeperkingen te versoepelen of zelfs af te schaffen. Zo vervallen vanaf 2 februari de verplichte afstandsregels, het verbod op voorstellingen en uitvoeringen en het dragen van een mondmasker buitenshuis dat in bepaalde gebieden is opgelegd. Nachtclubs kunnen „naar verwachting” vanaf 16 februari weer opengaan. Tevens geldt het advies om waar mogelijk vanuit huis te werken.