Kuipers belooft de coronamodellen tegen het licht te houden

Minister Ernst Kuipers gaat met het RIVM kijken of de modellen en prognoses die belangrijk zijn voor het coronabeleid uitgebreid kunnen worden. „Meer modellen kunnen helpen in een zorgvuldige afweging”, zo zei hij in de Tweede Kamer. Partijen van links tot rechts hebben hun zorgen uitgesproken over de naar hun idee te beperkte informatie op basis waarvan de besluiten genomen worden, en het feit dat vaak niet helemaal duidelijk is of die modellen wel kloppen.