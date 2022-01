De joods-orthodoxe Cheiderschool in Amsterdam hoeft voorlopig even niet meer te vrezen haar subsidie kwijt te raken. Na jaren van gedoe heeft het bestuur nu wel genoeg voortgang geboekt met de ‘herstelopdrachten’ die de Inspectie aan de school had gegeven. „De borging van de sociale veiligheid is voldoende”, schrijft onderwijsminister Dennis Wiersma aan de Tweede Kamer, naar aanleiding van onderzoek van de inspectie.