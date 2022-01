Een 54-jarige man uit Lunteren (Gelderland) is donderdag overleden aan de verwondingen die hij in de vroege ochtend opliep bij een botsing in de mist op de snelweg A30. De man bestuurde een bestelbusje, dat van achteren werd aangereden door een tankauto. Vermoedelijk speelde de mist daarbij een rol, aldus de politie.