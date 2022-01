Onderzoek: woningcorporatie wil verduurzamen maar weet niet hoe

Woningcorporaties zijn zich bewust van de duurzaamheidsopgave waar ze voor staan, maar weten vaak niet hoe ze de woningvoorraad moeten vergroenen. Dat geldt vooral voor de bestaande bouw. Dat komt naar voren uit onderzoek onder zestig corporaties dat met financiële steun van de Rijksdienst voor Ondernemers (RVO) en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) is uitgevoerd. Bij veel instanties leeft onzekerheid over technische oplossingen en onduidelijkheid over beleid. Dat maakt dat driekwart van de corporaties ook nog geen duidelijke planning heeft gemaakt.