De voormalige paus Benedictus XVI liet na in te grijpen in vier kindermisbruikzaken binnen de Duitse Rooms-Katholieke Kerk. Een onderzoek van advocatenkantoor Westpfahl Spilker Wastl naar misbruik in het aartsbisdom van München en Freising bracht dit aan het licht. De paus emeritus was van 1977 tot 1982 aartsbisschop van het bisdom.