Winkelsluitingen kostten Primark-moeder miljoenen aan omzet

De winkelsluitingen in Nederland, maar ook in Oostenrijk, hebben modeketen Primark naar schatting 30 miljoen pond (36 miljoen euro) aan omzet gekost. Dat meldde de Britse Primark-moeder AB Foods in een handelsupdate over de zestien weken voorafgaand aan 8 januari. In andere landen bleven de Primark-winkels wel open, maar uit vrees voor de omikronvariant van het coronavirus waren er de laatste tijd wel minder mensen in die filialen.