De eerste humanitaire vluchten zijn onderweg naar Tonga, vijf dagen nadat de eilandstaat in de Stille Oceaan werd getroffen door een vulkaanuitbarsting en een tsunami. Ambtenaren in Australië en Nieuw-Zeeland hebben bevestigd dat twee militaire transportvliegtuigen binnen enkele uren aankomen op de belangrijkste luchthaven van Tonga die net is vrijgemaakt van een laag as die door de uitbarsting neerdaalde.