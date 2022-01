Het kabinet is bereid te kijken wat gedaan kan worden om de koopkracht van huishoudens niet te laten wegzakken. Maar minister-president Mark Rutte wil eerst meer duidelijkheid van het Centraal Planbureau (CPB) over welke kant het opgaat met de inflatie. En hij waarschuwt alvast dat de mogelijkheden „heel beperkt” zijn om stappen te zetten die nog in 2022 soelaas bieden.