De voormalige Oekraïense president Petro Porosjenko hoeft van de rechter niet in voorlopige hechtenis. Aanklagers wilden dat hij wordt opgesloten in afwachting van zijn proces wegens hoogverraad of anders tegen een hoge borgsom onder toezicht zou komen te staan. Maar de rechter ging daar niet in mee. Porosjenko moest alleen zijn paspoort inleveren en beschikbaar blijven voor justitie.