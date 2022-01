Musea stoppen of veranderen acties

In een paar van de actievoerende musea zijn de protesten tegen de voortdurende lockdown inmiddels stilgelegd of van plek veranderd omdat de autoriteiten de coronaregels kwamen handhaven. In Museum Speelklok in Utrecht bijvoorbeeld hebben ze in goed overleg de activiteiten naar buiten verplaatst. Daar waren in de loop van de ochtend 26 mensen binnen geweest om onder meer als sportoefening aan een orgel te draaien. Omdat sporten wel mag, bieden musea nu ludieke gymlessen aan.