Bouwbedrijf BAM heeft de opdracht gekregen om de herontwikkeling van het Space House in de Londense wijk Covent Garden uit te gaan voeren. Vastgoedbedrijf Seaforth heeft in totaal 100 miljoen pond over voor de herontwikkeling, omgerekend is dat ruim 132 miljoen euro. Wat de opdracht voor BAM precies waard is, is niet bekendgemaakt.