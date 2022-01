Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt heeft premier Mark Rutte opnieuw om opheldering gevraagd over de uithuisplaatsing van vele honderden kinderen van gedupeerden in het toeslagenschandaal. Tijdens het debat over de regeringsverklaring bracht hij in herinnering dat Rutte al drie maanden geleden beloofde dat hij „heel precies” zou laten uitzoeken wat daar gebeurd is.