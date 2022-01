Familieleden van Nabil B., kroongetuige in het geruchtmakende Marengo-proces, hebben dinsdag in enkele media een „noodkreet” geslaakt over de werkwijze van het Openbaar Ministerie, dat ernstig tekort zou schieten in zijn beschermingstaak. In de noodkreet wordt eveneens gewag gemaakt van het feit dat zij op 23 juni vorig jaar aangifte hebben gedaan tegen het OM, wegens schending van het ambtsgeheim.