Posters en tv-spotjes moeten boostergraad opkrikken

Het ministerie van Volksgezondheid hoopt met een grotere mediacampagne meer mensen aan te zetten om een booster te halen. De komende tijd worden posters opgehangen op bijvoorbeeld treinstations en in winkels, en er is een nieuwe televisiespot in de maak, laat het ministerie weten. Dit om de vaart erin te houden nu het aantal nieuwe boosterafspraken bij de GGD’en over de piek heen is, maar bijna de helft van de gevaccineerde 18-plussers nog geen booster heeft gehad.