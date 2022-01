Parkinsoncentrum Nijmegen moedigt patiënten aan om te sporten

Patiënten met de ziekte van Parkinson zijn gebaat bij sporten en bewegen. Het Parkinson Expertisecentrum van het Radboudumc in Nijmegen moedigt patiënten aan om zich fysiek in te spannen. Het centrum baseert zich op een nieuw onderzoek dat laat zien dat sporten, aantoonbaar op hersenscans, helpt om de hersenfunctie en -structuur van parkinsonpatiënten te verbeteren. Het onderzoek is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Annals of Neurology.