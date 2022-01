Funda: minder mensen wagen zich op woningmarkt

Minder mensen zijn in het slotkwartaal van 2021 actief op zoek geweest naar een huis op huizenverkoopsite Funda. De site zag het aantal zoekopdrachten en contactaanvragen met makelaars afnemen. Huizenzoekers die zich toch op de overspannen markt waagden, deden dat wel met iets meer vertrouwen. Al bleef dat vertrouwen relatief laag. Daarbij was de gebruikelijke dip in december groter dan in voorgaande jaren. Dat meldt Funda op basis van zijn eigen index.