Waterschap Limburg presenteert dinsdagmiddag een evaluatie van de watersnoodcrisis in juli 2021. Centraal daarbij staat een onderzoeksrapport van het COT, het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement. Het waterschap presenteert daarmee als eerste een evaluatie van de grootschalige overstromingen in juli. De beide Limburgse veiligheidsregio’s en Rijkswaterstaat komen waarschijnlijk later met een eigen evaluatie.