Minister van Financiën Sigrid Kaag heeft met haar Franse collega Bruno Le Maire afgesproken elkaar snel uitgebreid te spreken. Ze hoopt dat Le Maire, die met Kaags voorganger Wopke Hoekstra regelmatig in de clinch lag over Air France-KLM, naar Den Haag komt om de banden aan te halen. Bovendien is Frankrijk de komende maanden tijdelijk EU-voorzitter en worden belangrijke besluiten over Europees begrotingsbeleid voorbereid.