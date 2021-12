Het is elk jaar weer wonderlijk om mee te maken hoe iedereen in deze tijd van het jaar aan het hamsteren slaat.

Rijen bij de toonbank (of dit jaar: buiten voor de deur), winkelwagentjes met een kop erop, opstoppingen op het parkeerterrein. Alsof er voedseltekorten dreigen. Alsof de winkels binnenkort twee weken dichtgaan. Het is beide niet het geval. Sterker nog: supermarkten zijn de laatste jaren zelfs op beide kerstdagen gewoon open.