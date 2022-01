De verplichte winkelsluitingen tijdens de recente coronalockdown in Nederland zorgen voor lagere huurinkomsten voor eigenaren van winkelvastgoed. Dat zegt winkelvastgoedfonds Retail Estates, dat door heel Nederland honderden winkelpanden verhuurt. De onderneming wijst naar de in Nederland geldende rechtspraak waarbij winkelbedrijven de mindere opbrengsten door de maatregelen deels mogen doorberekenen in de huurprijs.