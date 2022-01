Voormalig minister van Justitie Ferd Grapperhaus besprak aan het begin van de coronacrisis meermaals met zijn ambtenaren of het wettelijk mogelijk was kerken te sluiten. Dat meldt het Nederlands Dagblad. Terwijl het dagelijks leven in Nederland steeds meer op slot ging, golden de coronamaatregelen officieel niet voor religieuze bijeenkomsten.