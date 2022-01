In Heerhugowaard heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een grote brand gewoed in twee hallen op het terrein van een bloemkwekerij aan de Westdijk. De panden moeten als verloren worden beschouwd, zegt een woordvoerster van de veiligheidsregio Noord-Holland Noord. De directe omgeving is afgezet wegens asbest die vrijkwam bij de brand.