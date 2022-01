Met Ernst Kuipers als nieuwe minister van Volksgezondheid had de corona-persconferentie van vrijdagavond direct al een andere opzet dan de tientallen eerdere edities. Om zijn betoog over ontwikkelingen rond het coronavirus beter over het voetlicht te kunnen brengen, gebruikte Kuipers een scherm met grafieken en cijfers dat schuin achter hem was opgesteld.