Staatssecretaris Gunay Uslu wil tijdens het laatste coronaoverleg voor de persconferentie nog kijken wat er mogelijk is om maatregelen in de cultuursector te versoepelen. „Ik ga zo het gesprek in en ik ga me er hard voor maken”, zegt de D66-bewindsvrouw. „Daarom ben ik er ook. Ik vertegenwoordig de cultuursector hier.”