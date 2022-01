„Wij willen gewoon nooit meer dicht.” Dat zegt voorzitter van de Alblasserdamse ondernemersvereniging Dam en Plantageweg Gert-Jan van Dommelen vrijdag. In het Zuid-Hollandse Alblasserdam zijn vrijdag uit protest verschillende zogenoemde niet-essentiële winkels en horecabedrijven open, net als in het Limburgse Valkenburg. Naar schatting van Van Dommelen gaat het in Alblasserdam in totaal om zo’n dertig niet-essentiële zaken.