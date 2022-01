Britse miljardenclaim tegen Facebook om datagebruik

Facebook krijgt in het Verenigd Koninkrijk te maken met een massaclaim die kan oplopen tot meer dan 2,3 miljard pond (2,8 miljard euro). De juriste Liza Lovdahl Gormsen klaagt het Amerikaanse concern aan namens alle Britten die tussen 2015 en 2019 Facebook gebruikten. Zij moesten in die periode akkoord gaan met oneerlijke gebruikersvoorwaarden waardoor ze gedwongen werden persoonlijke gegevens over te dragen aan het socialmediaplatform, beweert Lovdahl Gormsen.