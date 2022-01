Een voormalige communicatiedirecteur van de Britse premier Boris Johnson biedt excuses aan voor een feestje dat vorig jaar ter ere van zijn vertrek werd gehouden in de tuin van Johnsons ambtswoning. Het ‘drankgelag’ vond plaats op de vooravond van de begrafenis van prins Philip. Het land was toen in rouw vanwege het overlijden van de echtgenoot van koningin Elizabeth en er golden coronabeperkingen.