Britse regering volgens rechter in de fout met corona-aankopen

De Britse regering overtrad de wet door sommige leveranciers van medische beschermingsmiddelen voorrang te geven bij inkoopcontracten die wegens de coronapandemie werden opgesteld. Het ministerie voor Volksgezondheid zette een „vip-straat” op voor bedrijven die door hoge functionarissen of parlementsleden werden aangeraden, wat twee bedrijven opdrachten ter waarde van omgerekend 709 miljoen euro opleverde. Een rechtbank in Londen oordeelt nu dat die voorkeursbehandeling onwettig is.