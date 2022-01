Het water staat veel ondernemers in de ”niet-essentiële” sector aan de lippen. Een mogelijke faillissementsgolf is voor iedere winkelier even erg, maar vormt ook een bedreiging voor de leefbaarheid van met name kleine dorpen. Daarom een pleidooi voor maatwerk als het gaat om winkels in zulke dorpen en plattelandsgebieden.