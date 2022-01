Huurders van bedrijfspanden in Duitsland hebben vanwege de coronacrisis mogelijk recht op huurverlaging. Dat kan het geval zijn als ze in hun bedrijfsvoering getroffen zijn door maatregelen om verspreiding van het coronavirus in te dammen zoals lockdowns, zo besliste het Duitse Bundesgerichtshof, de hoogste instantie van de gewone rechtspraak in Duitsland.