Techbedrijven Alibaba en Tencent op winst in Hongkong

Techbedrijven boekten woensdag flinke winsten op de aandelenbeurs in Hongkong. De inflatie in China viel in december lager uit dan verwacht. Eerder sloten de aandelenbeurzen in New York ook al met winst, waarbij vooral technologiegraadmeter Nasdaq het goed deed. Beleggers reageerden op een verklaring van voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve. Hij zei dat de centrale bank niet zal aarzelen om de rente sterker op te voeren als de inflatie hoog blijft.