Ook demissionair minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) is weleens thuis opgezocht door onbekenden, zegt hij in het programma Spuigasten van Den Haag FM. Volgens hemzelf was het incident niet zo ernstig als bij D66-leider Sigrid Kaag van vorige week, toen een man met een brandende fakkel voor haar huis stond. Maar „het is gewoon echt niet fijn”, benadrukt hij.