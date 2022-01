Er is te weinig ruimte voor rouw tegen deze coronapandemie. Dat zei Annette Kurschus, raadsvoorzitter van de Evangelische Kerk in Duitsland, deze week tegen het mediabedrijf RedaktionsNetzwerk in Duitsland. „Steeds weer houdt een nieuwe golf besmettingen ons in spanning, is er een nieuwe virusvariant. Vergeet de doden niet die tijdens deze coronapandemie zijn gevallen.”