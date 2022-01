Een 24-jarige man uit Winschoten is om het leven gekomen nadat hij in de vroege ochtend zaterdag met zijn auto in het water terecht was gekomen aan de Oudlandseweg in Midwolda. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend. Hulpverleners hebben nog geprobeerd hem te redden, maar dat is niet gelukt. De politie meldt zaterdag dat hij aan zijn verwondingen is overleden.