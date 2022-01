Het rommelt in de Rooms-Katholieke Kerk (RKK) in Duitsland. Het door paus Franciscus in gang gezette proces „op weg naar een synodale kerk” –bedoeld om twee jaar lang naar de stem van alle rooms-katholieke gelovigen te horen– wordt volgens bezwaarde rooms-katholieken aangegrepen om een liberale agenda door te zetten. „De kerk protestantiseert: gelovigen interpreteren autonoom de Bijbel en verwerpen het gezag van de kerk.”