ArcelorMittal en ASML helpen AEX aan kleine winst

De Amsterdamse AEX-index ging vrijdag licht vooruit onder aanvoering van staalproducent ArcelorMittal en chipmachinemaker ASML. De stemming op de Europese beurzen bleef verder terughoudend na de recente vrees dat de rente in de Verenigde Staten mogelijk sneller zal worden verhoogd dan verwacht. Ook werd nog gewacht op het officiële banencijfer van de Amerikaanse overheid. De werkgelegenheid in de VS speelt een belangrijke rol in het rentebesluit van de Federal Reserve.