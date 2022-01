Het door Rusland geleide militaire bondgenootschap (CSTO) stuurt in totaal zo’n 2500 „vredestroepen” naar het door protesten getroffen Kazachstan, meldt het Russische persbureau RIA Novosti. De militairen zouden „voor meerdere dagen of weken” in het Centraal-Aziatische land blijven om de Kazachse veiligheidstroepen te ondersteunen.